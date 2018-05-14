Кудрин согласился возглавить Счетную палату

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Экс-министр финансов, председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин согласился занять пост председателя Счетной палаты России, сообщил РИА Новости один из участников заседания фракции "Единая Россия".

Президиум фракции "Единая Россия" в понедельник встречается в Госдуме с Кудриным, претендующим на пост председателя Счетной палаты РФ.

Один из участников заседания сообщил РИА Новости, что Кудрин дал согласие на выдвижение своей кандидатуры.

В четверг стало известно, что Кудрин получил предложение от ряда депутатов возглавить Счетную палату. Как позднее сообщал агентству представитель Кудрина, предложение стало достаточно неожиданным, а сам экс-министр его пока обдумывает.

Согласно действующему законодательству, председатель Счетной палаты РФ назначается на шесть лет. Госдума предлагает главе государства не менее трех кандидатов, из которых президент выбирает одного и вносит на утверждение в нижнюю палату парламента. Если ни одна из предложенных Госдумой кандидатур президента не устраивает, то он может выдвинуть иного претендента.

Фракция "Единая Россия" официально рассмотрит и выдвинет кандидатуру Кудрина на пост главы Счетной палаты во вторник на заседании фракции, сообщил РИА Новости один из участников заседания фракции ЕР с Кудриным

"В случае, если Голикова закончит свои полномочия, "Единая Россия" будет рассматривать и предлагать кандидатуру Кудрина. Завтра будет фракция. Но пока нужно дождаться юридического решения", — сообщил собеседник агентства.