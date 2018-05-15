ОБЗОР - Страховщики назвали три самых угоняемых марки авто в РФ в I квартале

МОСКВА, 15 мая /ПРАЙМ/. Автомобили марок Hyundai, Toyota и Kia стали самыми угоняемыми в России в первом квартале 2018 года, свидетельствует опрос, проведенный РИА Новости среди ведущих российских страховщиков.

Согласно опросу, в список самых угоняемых авто, но с меньшей частотой, вошли также марки Ford F и Lexus. А некоторые страховые компании отмечают интерес угонщиков к маркам Nissan, Mitsubishi, Mercedes-Benz, Peugeot и Renault.

Самыми угоняемыми моделями названных марок стали Hyundai Solaris, Hyundai IX35, Hyundai Santa Fe, Toyota Camry, Toyota Hilux, Toyota Land Cruiser, KIA Rio, KIA Sportage, KIA Quoris, KIA Optima, Ford Explorer, Ford Kuga, Ford Focus, Lexus LX, Mitsubishi Pajero, Mitsubishi ASX, Renault Fluence, Peugeot 408, Nissan Terrano.

АНАЛИЗ ХИЩЕНИЙ

Страховщики отметили, что один квартал является небольшим временным горизонтом для анализа статистики угонов.

По этой причине, по словам начальника отдела маркетинговых исследований СК "МАКС" Евгения Попкова, в списке самых угоняемых авто в первом квартале оказались весьма непривычные и "экзотические" модели – такие, например, как седан KIA Quoris, кроссовер Mitsubishi ASX, седан Peugeot 408.

Присутствие в списке Toyota Попков назвал традиционным. А в "Абсолют Страховании" сообщили, что у них Toyota Camry стала в первом квартале самым дорогим угнанным авто - заявленная стоимость составила более 1 миллиона рублей.

В "Росгосстрахе" рассказали, что, согласно анализу хищений, основной причиной "популярности" у угонщиков таких моделей, как KIA Rio, KIA Sportage, Hyundai Solaris, Toyota Camry, является высокий спрос на них у автомобилистов, которым преступники сбывают угнанные машины по поддельным документам после изменения идентификационных номеров.

Управляющий директор департамента страхования автотранспортных средств группы "Ренессанс Страхование" Сергей Демидов пояснил, что причинами повышенного интереса преступников к какой-либо модели масс-маркета являются популярность модели на вторичном рынке либо нехватка запчастей, так как масс-маркет обычно угоняют для разбора на запчасти.

Премиальные же марки авто, по словам Демидова, угоняют для перепродажи в другие регионы.

Руководитель управления противодействия мошенничеству в автостраховании ВСК Андрей Мозеров уточнил, что похищенные внедорожники премиального класса все чаще увозятся через Казахстан в Среднюю Азию. Конечными точками их маршрута становятся Киргизия, ОАЭ, Иран, Сирия. Также угнанные машины отправляются через Белоруссию и Литву в Европу.

БОРЬБА С МОШЕННИЧЕСТВОМ

По оценкам компании ВСК, около 20% случаев хищений связаны с обманом в той или иной степени: либо заявитель существенно искажает обстоятельства происшествия, чтобы придать ему признаки страхового случая, либо сам факт хищения оказывается инсценировкой.

Как отметил директор департамента анализа и защиты информации компании "Ингосстрах" ings Александр Гуляев, выявление и подтверждение фактов необоснованности заявлений по угонам – трудоемкий процесс, который также требует больших временных затрат.

Гуляев сообщил, что в первом квартале 2018 года по договорам страхования СПАО "Ингосстрах" на территории РФ зарегистрировано 165 страховых событий с признаком "угон транспортных средств". Из них по семи случаям (что составляет 4%) направлены заявления в правоохранительное органы из-за предоставления страхователями недостоверной информации.

А Мозеров рассказал, что трендом последнего времени является страхование машин премиального класса через лизинговые компании "под угон".

"Машины стоимостью 5-7 миллионов рублей приобретаются жуликами на заемные средства – в лизинг, тут же страхуются от угона. После чего владелец машины продает автомобиль за границу, привлекая для этого так называемых "перегонщиков". Через некоторое время жулики заявляют хищение машины при вымышленных обстоятельствах и надеются, что их долги лизинговой компании оплатит страховщик", - разъяснил он.

По словам Мозерова, в первом квартале 2018 года ВСК были предотвращены пять крупных выплат по подобным убыткам с признаками мошенничества.

"За счет оперативного взаимодействия с иностранными и российскими правоохранительными органами, помощи зарубежных страховщиков, компании удалось доказать мошенничества в особо крупном размере в Самарской и Московской областях. По всем случаям возбуждены уголовные дела, в настоящее время продолжается расследование. Некоторые подозреваемые арестованы", - рассказал Мозеров.