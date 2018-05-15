Основной акционер банка "Уралсиб" Владимир Коган проходит реабилитацию после инсульта

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Основной акционер ПАО банк "Уралсиб" Владимир Коган проходит реабилитацию после инсульта в одной из медицинских клиник, сообщили агентству "Прайм" источники.

Представитель Когана Ирина Волина подтвердила информацию, что около двух недель назад у акционера было временное нарушение мозгового кровообращения, в связи с чем он находится под наблюдением врачей.

Она отказалась от комментариев по поводу подробностей случившегося, заметив, что данное заболевание и его течение весьма банальны, и в данный момент причин для беспокойства о здоровье акционера нет.



