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Чистый убыток ГСС по РСБУ в I квартале составил 575 млн руб против прибыли годом ранее


МОСКВА, 15 мая /ПРАЙМ/. Чистый убыток "Гражданских самолетов Сухого" (ГСС) в первом квартале текущего года составил 575,085 миллиона рублей против прибыли в 64,87 миллиона рублей годом ранее, следует из отчета производителя российских самолетов Sukhoi Superjet 100.

Выручка за отчетный период выросла почти в два раза и составила 3,97 миллиарда рублей. Валовая прибыль выросла на 3%, до 717,2 миллиона рублей. Прочие доходы упали в 10,8 раза и составили 314,8 миллиона рублей.

Себестоимость продаж выросла более чем в два раза, до 3,3 миллиарда рублей. Коммерческие расходы выросли в 2,4 раза, до 76,2 миллиона рублей. Управленческие расходы увеличились почти в 5 раз и составили 116,9 миллиона рублей.

Долгосрочные обязательства на 31 марта составили 16,6 миллиарда рублей, увеличившись в 1,4 раза по сравнению с показателем на 31 декабря 2017 года. Краткосрочные обязательства снизились на 3,2%, до 73,5 миллиарда рублей.

ГСС (входят в "Сухой", структуру ОАК) — разработчик и производитель самолета Sukhoi Superjet 100. Компания создана в 2000 году, на 100% принадлежит авиационной холдинговой компании "Сухой".

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