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Численность сотрудников РЖД в I квартале сократилась на 1,5% - до 737,4 тыс человек


МОСКВА, 15 мая /ПРАЙМ/. Средняя численность сотрудников РЖД в первом квартале снизилась на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 737,4 тысячи человек, следует из ежеквартального отчета компании.

При этом фонд начисленной зарплаты работников за отчетный период вырос на 12,5% и составил 120,65 миллиарда рублей, а выплаты социального характера — на 2,7%, до 4,59 миллиарда рублей.

Средняя численность сотрудников РЖД в 2017 году снизилась на 2,5% по сравнению с предыдущим годом - до 740,3 тысячи человек. Фонд начисленной зарплаты работников вырос на 4,8% и составил 441,8 миллиарда рублей, а выплаты социального характера снизились на 2,3% - до 19,5 миллиарда рублей.

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