Болельщикам ЧМ предложат около 20 тыс допбилетов на бесплатные поезда, оставшихся от СМИ

МОСКВА, 16 мая /ПРАЙМ/. Болельщикам чемпионата мира по футболу, который пройдет в России этим летом, со среды станут доступны для бронирования дополнительно около 20 тысяч билетов на бесплатные поезда, оставшихся от журналистов, сообщил РИА Новости генеральный директор "Транспортной дирекции - 2018" Кирилл Поляков.

"С 16 мая, в первую очередь, для болельщиков из листа ожидания, станут доступны для бронирования около 20 тысяч мест (в бесплатные поезда - ред.)", - сообщил Поляков.

Дополнительные места ранее были зарезервированы для журналистов, аккредитованных ФИФА. "Данные билеты были зарезервированы для журналистов на групповой этап чемпионата, но спрос на эти места оказался ниже, чем планировалось ранее", - пояснил Поляков.

Для бесплатной перевозки болельщиков во время ЧМ назначено 734 рейса поездов, которые имеют более 448 тысяч мест. Бронирование мест осуществляется на интернет-ресурсе АНО "Транспортная дирекция-2018". Для получения права на бесплатный проезд необходимо купить билеты на матчи ЧМ-2018 и оформить паспорт болельщика (Fan ID).

РЖД сообщали, что поезда для бесплатной перевозки болельщиков во время ЧМ будут формироваться из комфортабельных купейных вагонов, оборудованных кондиционерами и экологически чистыми туалетными комплексами, а также вагона-ресторана. Планируется задействовать двухэтажные вагоны, электропоезда "Ласточка" и скоростные поезда "Стриж".

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах - Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.