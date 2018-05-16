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Торговый оборот между Южной Кореей и Приморьем за год вырос на 24%, до $1,1 млрд


ВЛАДИВОСТОК, 16 мая /ПРАЙМ/. Торговый оборот между Приморьем и Республикой Корея за 2017 год вырос на 24% - до 1,13 миллиарда долларов, сообщил врио губернатора края Андрей Тарасенко на VIII Дальневосточном российско-корейском форуме во Владивостоке.

Форум открылся в среду. Мероприятие ежегодно проводит генеральное консульство Республики Корея во Владивостоке и его Торговый отдел КОТРА.

В этом году участники обсудят сотрудничество России и Республики Корея в проектах ТОР и Свободного порта Владивосток, транспортно-логистической, энергетической и рыболовной отраслях.

"Более 100 миллионов долларов США составляют корейские инвестиции в экономике края. На долю Республики Корея по итогам 2017 года приходится 17% внешнеторгового оборота Приморья. Растет торговый оборот. В прошлом году он увеличился на 24% и составил более 1,133 миллиарда долларов. При этом экспорт вырос на 10% – за счет увеличения поставок нефтепродуктов, рыбной продукции, металлов и изделий из них. Импорт вырос в 1,5 раза – за счет роста поставок из Республики Корея в Приморский край машин, оборудования, транспортных средств и электрооборудования", - сообщил Тарасенко.

По его словам, сегодня в крае работают более 50 предприятий с южнокорейским капиталом в торговле, сельском хозяйстве, производстве, транспортной сфере, рыбной отрасли, гостиничном и ресторанном бизнесе.

"Среди резидентов Свободного порта Владивосток и ТОР - шесть южнокорейских компаний, которые планируют реализовать ряд значимых проектов. В том числе строительство завода, гостиницы, гольф-клуба и курорта международного класса", - отметил Тарасенко.

Также врио губернатора рассказал, что с 1 июня планируется запустить паромное сообщение Владивосток – Сокчо.

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