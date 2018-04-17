Поток транспорта по мосту в Крым за полсуток побил рекорд паромной переправы

МОСКВА, 16 мая ПРАЙМ. Поток транспорта между Крымом и Краснодарским краем за первые 12 часов с открытия моста в Крым побил абсолютный суточный рекорд Керченской паромной переправы, говорится в сообщении инфоцентра моста.

"За первые 12 часов с момента открытия Крымского моста поток транспорта между двумя берегами побил абсолютный суточный рекорд Керченской паромной переправы. К 19:00 по Крымскому мосту прошло более 7 тысяч транспортных средств в сторону Крыма и более 6,7 тысячи в сторону Кубани. Таким образом, суммарно в обе стороны по мосту проехали почти 14 тысяч транспортных средств", - говорится в сообщении инфоцентра моста.

Президент РФ Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, доехав за рулем КАМАЗа KMAZ из Тамани до Керчи почти за четверть часа.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России — 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Поток автотранспорта запущен 16 мая.