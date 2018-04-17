"Яндекс.Карты" скоро будут отображать загруженность всего Крымского моста

МОСКВА, 16 мая /ПРАЙМ/. "Яндекс YNDX.Карты" в ближайшее время будут показывать загруженность на всей протяжённости Крымского моста, сообщили РИА Новости в пресс-службе интернет-компании.

"В ближайшее время загруженность будет отображаться на всей протяженности моста", - сказал представитель "Яндекса".

Сооружение уже появилось в "Яндекс.Картах". Однако загруженность дорог отображается не полностью. Сервис Google Maps вовсе не показывает построенный мост.

Президент РФ Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив. Глава государства ознакомился с работой центра управления дорожным движением и эксплуатационных служб, встретился со строителями и выступил на митинге-концерте. Путин также сел за руль КАМАЗа KMAZ и доехал из Краснодарского края до Керчи почти за четверть часа.

Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край, - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года, однако строители завершили работы с опережением графика. Автомобильное движение по мосту через Керченский пролив запущено 16 мая.