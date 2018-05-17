США и Китай проведут переговоры в Вашингтоне по торговым вопросам - Белый дом

ВАШИНГТОН, 16 мая /ПРАЙМ/. Глава минфина США Стивен Мнучин проведет 17 мая переговоры с вице-премьером госсовета КНР Лю Хэ по торговым вопросам, заявили в Белом доме.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ввести многомиллиардные ввозные пошлины на китайские товары, заявив, что Пекин нарушает принципы свободной торговли, занимаясь демпингом и требуя обязательной передачи китайским фирмам технологий тех фирм, которые хотят работать на китайском рынке.

"Делегация из Китая во главе с вице-премьером Лю Хэ примет участие во встречах в министерстве финансов 17 и 18 мая. Глава минфина Стивен Мнучин возглавит дискуссии наряду с министром торговли Вилбуром Россом и торговым представителем США Робертом Лайтхайзером", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти встречи являются продолжением переговоров, которые были проведены в Пекине две недели назад. Речь пойдет главным образом о сбалансировании двусторонних экономических отношений Китая и США.

Газета Washington Post сообщила, что Китай требует от США не вводить объявленные президентом США Дональдом Трампом санкции, отозвать жалобы на Китай в ВТО по демпинговым ценам, прекратить расследование в отношении краж интеллектуальной собственности. Пекин также якобы требует снятия санкций, введенных после событий на площади Тянаньмэнь в 1989 году, ослабить ограничения на экспорт в сфере технологий, разрешить закупку и использование китайской технологической продукции и услуг.

Кроме того, в списке содержится требование не применять ограничения к китайским инвесторам, разрешить участвовать в американских инфраструктурных проектах, усилить защиту китайской интеллектуальной собственности. Также в списке якобы есть требование корректно решить проблему с китайским производителем телекоммуникационного оборудования ZTE.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что работает с председателем КНР Си Цзиньпином над снятием американских ограничений с китайского производителя телекоммуникационного оборудования ZTE.