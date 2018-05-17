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Развитие туризма в Азиатско-Тихоокеанском регионе обсудят на форуме во Владивостоке


ВЛАДИВОСТОК, 17 мая /ПРАЙМ/. Четвертый Тихоокеанский туристский форум в четверг соберет на острове Русский во Владивостоке экспертов для обсуждения развития отрасли в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По данным администрации Приморья, форум пройдет с 17 по 20 мая на базе Дальневосточного федерального университета. Программа форума разделена на три блока. С 17 по 19 мая состоятся тематические сессии, посвященные основным направлениям развития туризма в АТР, круглый стол, пленарное заседание по теме морского туризма. Также на форуме пройдет Молодежный международный туристский конгресс.

Ранее глава Ростуризма Олег Сафонов сообщал, что на форуме обсудят туристический маршрут "Восточное кольцо России", который привлечет внимание к 12 регионам страны. Он отмечал, что перед регионами Дальнего Востока и Сибири стоит задача по формированию и продвижению высококачественного туристского продукта на базе "Восточного кольца России".

"С 18 по 20 мая в корпусах А и B кампуса ДВФУ пройдет XXII профессиональная туристская выставка PITE. Туристский потенциал своих территорий представят профильные организации России, Китая, Японии, Вьетнама, США (Гуам) и других государств", — сообщили в администрации Приморья.

В дни выставки на набережной ДВФУ состоится праздник "День путешественника", где молодые художники проведут мастер-классы. Также состоятся занятия по фехтованию, уроки шотландских, валлийских и старофранцузских танцев.

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