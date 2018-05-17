Триумф Саранска: сколько стоит посуточная аренда на ЧМ-2018

МОСКВА, 17 мая - РИА Недвижимость. Безумные цены, рациональный подход, "убитые" коммуналки и апартаменты с дизайнерским ремонтом. За месяц до старта финальной части Чемпионата мира по футболу собственники ведут свое соревнование – за возможность сдать жилье болельщикам. Эксперты рассказали РИА Недвижимость, сколько придется потратить гостям чемпионата на съемное жилье.

БАЛАНС "МОЖНО" И "НЕЛЬЗЯ"

В городах проведения Чемпионатов мира по футболу традиционно сильно вырастают цены на размещение в отелях. Несмотря на то, что для регулирования цен правительство РФ выпустило постановление, в котором указаны предельные ценники на гостиницы для каждого региона (постановление правительства РФ от 10.02.2016 N89), предписанная стоимость размещения все равно довольно высока. Например, для Москвы предельное значение – 650 тысяч рублей за номер, поэтому многие гости Чемпионата ищут альтернативные варианты размещения – то есть арендуют квартиры у частников.

Снимать квартиру или дом предпочитают 23% путешественников - такие результаты показал опрос международного туристического метапоиска momondo.ru. Однако, по данным FIFA, посетить ЧМ-2018 планируют порядка 5 миллионов человек (столько билетов на матчи было продано), так что потенциальный спрос на посуточную аренду жилья все равно высок.

Поскольку явление стало массовым, для желающих сдать свое жилье Ростуризм выпустил специальную памятку. Полностью она доступна на сайте ведомства, основные же пункты следующие: жилье вправе сдавать только собственник; во избежание недоразумений нужно заключить с арендатором договор, застраховать ценное имущество и уведомить участкового о намерении сдать квартиру; арендаторов-иностранцев необходимо зарегистрировать по месту пребывания в течение суток, россиян – трех дней. Важно, что цены в этом сегменте государством не регулируются.

ДОРОГИЕ ГОРОДА

Все эксперты, опрошенные РИА Недвижимость, отметили увеличившийся объем предложения квартир и комнат в аренду на период ЧМ-2018. Эксперты портала Avito отметили любопытный сопутствующий тренд: в городах проведения Чемпионата снизился объем вторичного жилья в продаже. Наиболее заметно снизилось количество предложений в Екатеринбурге (4%), Сочи (3,7%) и Санкт-Петербурге (3,1%). "Возможно, это отчасти связано с тем, что жители регионов проведения ЧМ-2018 решили отложить продажу жилья до окончания мундиаля, сдавая квартиры в аренду на время проведения игр", - пояснили эксперты.

По данным портала ЦИАН, самые высокие средние показатели суточных ставок аренды обнаружились в Саранске (69,1 тысячи рублей), от которого отстала даже Москва, где пройдет финал чемпионата (33,6 тысячи рублей). А наиболее доступным оказался город Сочи со средней ставкой 8,2 тысячи рублей, на втором месте – Санкт-Петербург (11,1 тысячи рублей). Если говорить о средних ставках в центрах этих городов, то они, разумеется, выше: 79,5 тысячи рублей в Саранске, 77,9 тысячи в Москве, 18 тысяч в Санкт-Петербурге и 8,9 тысячи в Сочи.

При этом, по данными Avito, в другие дни (не в период Чемпионата мира) стоимость посуточной аренды в этих городах значительно ниже: 2827 рублей в Москве, 2390 – в Сочи, 1821 в Петербурге и всего 1479 рублей – в Саранске. То есть если в Петербурге средняя суточная ставка аренды выросла в 6 раз, то в Саранске – почти в 47 раз.

"Собственники, которые находятся под влиянием ажиотажа вокруг того, как хорошо можно заработать на сдаче своей недвижимости во время Чемпионата, не всегда могут объективно оценивать реальную ситуацию, и иногда цены ограничиваются только фантазией собственников", - комментирует ситуацию директор компании "Миэль-Аренда" Мария Жукова.

ОПЫТ ПРОТИВ ДЕРЗОСТИ

Эксперты отметили любопытную зависимость: чем лучше в городе развита туристическая инфраструктура, тем выше шансы арендовать в нем квартиру или комнату по более или менее доступным ценам, хотя и из этого правила есть исключения.

"Там, где количество и качество гостиниц соответствует требованиям приезжающих, частный сектор задействован минимально. А вот если гостиниц не хватает и их качество и комфорт не на должном уровне, вот здесь у частных предложений громадное поле деятельности", - отмечает руководитель отдела вторичной недвижимости агентства "Биг риэлти" Ольга Солодовникова.

Если привыкшие ко всему и без того дорогие Москва, Питер и Сочи проявляют относительную умеренность, то в Поволжье и других местах собственники посуточных квартир решили разгуляться по-крупному, уточняют эксперты портала "Мир квартир".

Они также отметили Саранск, где, по их данным, стандартная "однушка" сдается за 15 тысяч в сутки, причем минимальный срок аренды – семь дней.

Похожая картина складывается, если изучить предложения на популярных международных порталах бронирования. Так, на Airbnb предложения на даты Чемпионата стартовали от 12 тысяч рублей в сутки, но средняя стоимость проживания составляет 40,6 тысячи рублей. На портале Booking предложения стартуют от 15 тысяч рублей и доходят до 120 тысяч.

"Судя по фотографиям, представленным, к примеру, на booking.com, большая часть данного жилья представляет собой предложение, не соответствующее ожиданиям гостя. Некоторые собственники провели какие-то улучшения, но многие все же предлагают квартиры с устаревшим ремонтом по аномально высокой стоимости", - отмечает старший консультант направления индустрии гостеприимства CBRE Анна Тертычная.

Российская пресс-служба портала Booking отказалась комментировать тему Чемпионата мира по футболу, сославшись на политику компании.

Для сравнения, в курортном Сочи разброс цен на время Чемпионата, по данным "Мира квартир" – от 6 до 50 тысяч рублей. На Airbnb цены на эти даты стартуют от 600 рублей (правда, речь идет о "большом Сочи", то есть многие из вариантов размещения расположены довольно далеко от стадиона). Средняя же стоимость проживания, по данным портала, составит в даты Чемпионата 4194 рубля в сутки.

На портале Booking стоимость размещения в квартирах на даты чемпионата начинается от 1,8 тысячи рублей, максимальная же ставка – 80 тысяч рублей в сутки.

СТОЛИЧНЫЙ ПОДХОД

Москва примет финал Чемпионата, поэтому интерес гостей к этому городу закономерно максимален. Эксперты, опрошенные РИА Недвижимость, отметили главные особенности, наметившиеся в столице на время мундиаля: это традиционно высокие цены, большой выбор предложения во всех ценовых категориях и возросшее количество собственников, желающих сдавать жилье болельщикам.

"Даже некоторые арендодатели, которые традиционно сдавали свои объекты лишь на долгий срок, и на данный момент у которых не подписан договор с арендаторами, решили отойти от привычного и попробовать в этот период краткосрочную аренду", - отмечает Жукова.

В среднем, по данным Avito, стоимость посуточной аренды в Москве выросла всего на 5% при том, что рост спроса на эту услугу – 100%.

Разброс ставок на даты Чемпионата в столице очень велик. Так, например, одно из самых дешевых предложений обнаружилось на портале Airbnb – это аренда палатки. Локацией указана станция метро "Октябрьская". Ночь здесь обойдется в 690 рублей в сутки, в стоимость входит, помимо палатки, коврик и спальник по запросу. При этом владельцы просят внести залог 10 тысяч рублей, который будет возвращен при выезде гостей.

Из более традиционных видов жилья на портале доступны комнаты по расценкам 1-3 тысячи рублей в сутки, и даже комната возле столичного стадиона "Лужники" за 1012 рублей в сутки. Владелец комнаты указал, что к нему нельзя приезжать с питомцами, поскольку в квартире уже есть домашние животные. Средняя же стоимость суточной аренды жилья в столице (по данным портала) – 17,2 тысячи рублей.

На портале Booking самое бюджетное предложение обойдется в 4350 рублей в сутки, самые дорогие – 300 тысяч рублей, причем высокобюджетных предложений немного: лотов в ценовой категории от 80 до 300 тысяч рублей – чуть более 10, основная же масса предложения расположена в ценовых категориях от 30 до 70 тысяч рублей.

Рынок пока испытывает нехватку как объектов в ценовой категории от 800 тысяч рублей в месяц, так и более дорогих квартир, отмечают эксперты Kalinka Group. Наблюдая за активностью на рынке и уже предвидя ажиотажный спрос, владельцы элитных квартир соглашаются сдать их на две недели или месяц во время ЧМ-2018, на что в обычное время идут не очень охотно. На предбронировании элитного жилья отмечается рост арендных ставок в 2,5 - 5 раз в зависимости от качества объекта и его расположения, добавляют они.

Если говорить о предложениях вне элитного сегмента, то минимальная ставка начинается от 5 тысяч рублей в сутки за однокомнатную квартиру, приводят свои данные в "Миэль-Аренда". За эту сумму можно арендовать однокомнатную квартиру площадью 32 "квадрата" на 2 этаже 5-этажного дома в 10 минутах пешком от станции метро "Улица 1905 года". За 80 тысяч рублей в сутки предлагается четырехкомнатная квартира с дизайнерским ремонтом в районе станции метро "Нагатинская". Есть и предложения со стоимостью за месяц, на весь срок проведения Чемпионата, добавляют эксперты. Так, например, за 450 тысяч рублей в месяц предлагается однокомнатная квартира площадью 40 квадратных метров.

Если вычесть из рассмотрения 10% самых дорогих предложений, то средняя стоимость размещения в Москве составит около 34 тысяч рублей в день – это даже ниже среднего значения по всем городам Чемпионата, резюмируют эксперты ЦИАН.