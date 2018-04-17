Кондитерская компания из Сирии планирует расширить продажи в России

ДАМАСК, 17 мая /ПРАЙМ/. Кондитерская компания "Макки" из Дамаска планирует расширить сеть реализации своей продукции в России, рассказал журналистам ее генеральный директор Хусам Макки.

"С сентября прошлого года мы поставляем печенье с шоколадом, финиками и фисташками в торговые сети "Билла" и "Магнит" MGNT в Москву, Санкт-Петербург и города Сибири. В этом году мы планируем расширить сеть реализации нашей продукции, начав продажи в сетях "Ашан" в Москве и Санкт-Петербурге", - рассказал он. Гендиректор не уточнил объемы поставок, сославшись на коммерческую тайну.

По словам Макки, фабрика, расположенная на востоке Дамаска, заработала на полную мощность после того, как в апреле Восточная Гута, откуда долгое время регулярно велись обстрелы сирийской столицы, была освобождена от боевиков. Он добавил, что российский рынок для компании является одним из самых перспективных.