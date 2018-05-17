Временное соглашение о ЗСТ между Ираном и ЕАЭС подписано в Астане

АСТАНА, 17 мая /ПРАЙМ/. Временное соглашение о создании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Ираном подписано в ходе Астанинского экономического форума, который проходит в столице Казахстана, передает корреспондент РИА Новости.

"Во временном соглашении предусмотрен эффективный механизм разрешения споров, в том числе, арбитраж. Арбитров определяют стороны и договариваются, в том числе, о месте арбитража. Также создается совместный комитет на уровне высоких должностных лиц сторон, предусмотрено создание бизнес-диалога", - сообщил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян.

По его словам, временное соглашение заключается на три года, за это время стороны должны договориться по полноформатному соглашению о зоне свободной торговли.

Документ, подписанный в четверг в Астане, представляет собой первый этап по формированию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Ираном. Он предусматривает снижение или обнуление ввозных таможенных пошлин по достаточно широкой номенклатуре товаров. Реализация соглашения позволит значительно увеличить объемы взаимной торговли, которая за прошлый год составила 2,7 миллиарда долларов.