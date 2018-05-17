Полноформатное соглашение о ЗСТ между ЕАЭС и Ираном могут заключить через три года

АСТАНА, 17 мая /ПРАЙМ/. Полноформатное соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном может быть заключено через три года, сообщил в четверг председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян.

Временное соглашение о создании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Ираном подписано в ходе Астанинского экономического форума в четверг. Оно заключено на три года и предусматривает снижение или обнуление ввозных таможенных пошлин по широкой номенклатуре товаров.

"Нашим переговорщикам сразу устанавливается задача на перспективу, на три года, договориться по полноформатному соглашению о зоне свободной торговли", - сказал Саркисян на форуме, который проходит в столице Казахстана.