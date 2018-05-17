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Роспотребнадзор выявил более 700 завышений цен в гостиницах перед ЧМ-2018


Туризм / Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Роспотребнадзор заявил о 704 случаях завышения цен в гостиницах перед чемпионатом мира по футболу и 173 случаях отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации, сообщается на сайте ведомства.

По данным Роспотребнадзора, на 14 мая проверены более 18,5 тысячи объектов размещения, оказывающих гостиничные услуги в городах-участниках чемпионата мира.

"В целом было выявлено 704 случая завышения цен на гостиничное обслуживание (за неделю выявлено 55 случаев) и 173 случая отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации", — говорится в сообщении.

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Как отмечает Роспотребнадзор, проведены 1 тысяча 514 внеплановых проверок, возбуждено в общей сложности 1 тысяча 846 дел об административных правонарушениях, в суд подано 190 исков. Общая сумма наложенных административных штрафов превысила 8,7 миллиона рублей.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

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