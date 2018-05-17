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Установка в домах "умных" счетчиков может стать обязательной


Недвижимость / Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Министерство строительство и ЖКХ предлагает уже со следующего года сделать установку в жилых домах счетчиков с функцией дистанционной передачи показателей приборов обязательной, пишет газета "Известия".

Отмечается, что это нововведение в первую очередь затронет дома с капитальным ремонтом и новостройки. А вот для широкого внедрения "умных" счетчиков в стране условия будут создавать к концу 2019 года.

Как сообщил изданию один из авторов проекта — председатель комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин — среди собственников квартир есть такие, кто подкручивает счетчики, а оплата расходованной энергии ложится на других жильцов. В случае внедрения новых приборов это станет невозможно сделать. "В каждом счетчике стоит электронная головка, своеобразный "мозг", которая передает показания в пределах 4-6 км в онлайн-режиме. Если весь дом подключен к такой системе, то своровать невозможно, потому что любое вторжение будет зафиксировано", — рассказал депутат.

Помимо этого, "умные" приборы помогут в расчетах затрат на общедомовые нужды.

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