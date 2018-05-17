МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Международные резервы РФ за неделю снизились на 0,2% и по состоянию на 11 мая составили 457,7 миллиарда долларов против 458,4 миллиарда долларов на 4 мая, сообщил Банк России.

"Объем международных резервов за неделю снизился на 700 миллионов долларов США, или на 0,2%, преимущественно вследствие отрицательной переоценки и на 11 мая составил 457,7 миллиарда долларов США", — говорится в сообщении регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2017 год международные резервы РФ выросли на 14,6% и на 1 января составляли 432,7 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов. По состоянию на 21 апреля 2017 года международные резервы РФ достигли уровня в 400 миллиардов долларов впервые с декабря 2014 года.