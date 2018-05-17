МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Переговоры с международными платежными системами Visa и MasterCard о заключении кобейджинговых соглашений по картам "Мир" затягиваются, потому что ЦБ РФ не готов идти на уступки по безопасности, сообщила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова.

Кобейджинговые соглашения позволяют использовать карты "Мир", выпущенные совместно с международными платежными системами, для проведения платежей и снятия наличных за рубежом. Уже заключен ряд таких соглашений, в частности, с MasterCard по картам Maestro, с японской платежной системой JCB и китайской UnionPay.

"Продолжаем, честно говоря, не очень быстрые переговоры с Visa и MasterCard. Там есть вещи, которые влияют на нашу национальную безопасность и на наши национальные интересы. В этой части ни на какие уступки, ни на какие компромиссы мы идти не можем", — сказала Скоробогатова на заседании рабочего комитета в Госдуме.