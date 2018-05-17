МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. "Газпром" выступает за единый конкурентный рынок газа в РФ с равными условиями работы для всех поставщиков газа, говорится в сообщении компании.

"Уровень регулируемых тарифов на услуги по транспортировке газа не покрывают затраты "Газпрома" на развитие газотранспортных и газораспределительных систем в интересах всех поставщиков и потребителей", — говорится в сообщении по итогам заседания правления компании.

"В сложившихся условиях необходимо изменение подхода к методике расчета и уровню тарифов на услуги по транспортировке газа, а также формирование единого конкурентного рынка с равными условиями работы для всех поставщиков газа", — отмечается в сообщении.

"При этом основное внимание должно быть уделено совершенствованию нормативных и регламентных документов для обеспечения свободного ценообразования на газ "Газпрома", совершенствования системы тарификации услуг по транспортировке газа, развития инструментов организованной торговли газом", — уточняется в сообщении.

Оптовые цены на газ, который продает "Газпром", регулируются государством. Прогноз социально-экономического развития РФ на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов, подготовленный Минэкономразвития, предполагает индексацию оптовых цен на газ для всех потребителей на уровень 3,4% в 2018 году, 3,1% в 2019 году и 3% в 2020 году.