МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Facebook объявила о заключении сотрудничества с исследовательским центром Atlantic Council в рамках работы над безопасностью данных во время выборов, говорится в релизе соцсети.

"Сегодня мы с радостью заключаем новое сотрудничество с Atlantic Council… Эксперты их лаборатории криминалистического анализа в цифровой области будут тесно сотрудничать с нашими отделами по безопасности, политике и разработке", — говорится в релизе Facebook.

Компания уверена, что это сотрудничество улучшит контроль над определением потенциального злоупотребления сервисом и послужит гарантией, что "Facebook играет позитивную роль во время выборов по всему миру". Согласно релизу, компания также удвоила число сотрудников, работающих в сфере безопасности и защиты данных.

Facebook 4 апреля сообщила, что данные 87 миллионов ее пользователей, в основном в США, были ошибочно переданы Cambridge Analytica. Британская компания в ответ заявила, что согласно контракту имела право получить данные не более 30 миллионов человек.

Ранее газета New York Times сообщила, что сотрудничавшая с Дональдом Трампом во время предвыборной кампании Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook.

После скандала основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания изучит все приложения, которые имели доступ к большим объемам информации пользователей до того, как в 2014 году компания значительно сократила доступ к своим данным. Кроме того, предполагалось провести комплексный аудит приложений, на которых замечена "подозрительная активность", а также "отстранять разработчиков, которые откажутся от тщательного аудита".