САРАТОВ, 17 мая — ПРАЙМ. АО "Саратовские авиалинии" объявляют о возможном закрытии авиапредприятия с 31 мая по требованию Росавиации.

Компания в релизе сообщает, что 17 мая в адрес "Саратовских авиалиний" поступило письмо от начальника управления регулирования перевозок Росавиации о приостановке продаж авиабилетов с 30 мая, что авиакомпания расценивает как введение ограничений сертификата эксплуатанта с 31 мая.

"В связи с этим руководством АО "Саратовские авиалинии" принято решение об остановке деятельности предприятия с 31 мая 2018 года и вынужденном увольнении сотрудников с 18 июля 2018 года. Таким образом, 1200 высококвалифицированных специалистов окажутся на улице", — говорится в сообщении.

В компании заявили, что "Саратовские авиалинии" со своей стороны предприняли все меры по исправлению в установленный срок всех замечаний Росавиации. "Тем не менее, ведомство регулятора приняло решение о закрытии продаж авиабилетов и, тем самым, фактически обрекает одно из старейших авиапредприятий России на гибель. Между тем иностранные партнеры, лизингодатели доверяют авиакомпании, выражают поддержку. Сегодня воздушный парк компании пополнился новым самолетом Embraer 190", — отмечается в сообщении.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля 2018 года пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.

Росавиация после крушения Ан-148 провела внеплановую проверку авиакомпании, по итогам которой ограничила срок действия ее сертификата эксплуатанта до 27 апреля и направила перевозчику директиву о приостановке полетов на Ан-148. "Саратовские авиалинии" 16 апреля подали в Росавиацию заявку на снятие ограничений срока действия сертификата эксплуатанта, однако ведомство только продлило срок его действия до 30 мая.