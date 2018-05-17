МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций к закрытию четверга снизился по основным индексам, отыгрывая общее снижение аппетита к риску на мировых рынках.

Выход рынка нефти на уровень 80 долларов за баррель не помог рынку вырасти.

По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 0,6% — до 2323,51 пункта, индекс РТС — на 0,69%, до 1181,61 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российский фондовый рынок в четверг к закрытию снизился, отыгрывая общее ослабление спроса на рисковые активы на мировых рынках. Рост доходности американских госбумаг до многолетних максимумов – выше 3% годовых – толкает инвесторов из рисковых активов в защитные.

Кроме того, давление на российские активы поддерживается санкционными рисками. В частности, президент США Дональд Трамп поручил госсекретарю Майку Помпео подготовить предложения относительно мер в связи с предполагаемым нарушением Москвой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Таким образом, и в данном случае дело опять может дойти до санкций, не исключают эксперты.

В лидерах снижения – акции "Роснефти" (-2%), Сбербанка (-1,6%), "Газпром нефти" (-2,1%).

Выросли бумаги ФСК ЕЭС (+2,2%) на информации о якобы готовящейся продаже принадлежащих компании акций "Интер РАО", которые в свою очередь дорожают на 0,5%.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В рамках вечерней сессии срочного рынка ожидается рост котировок фьючерса на индекс Мосбиржи благодаря позитивному внешнему фону и дорожающей нефти, считает Тимур Нигматуллин из компании "Открытие Брокер".

Ближайшие торги акциями индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2270-2370 пунктов, а РТС – в коридоре 1165-1195 пунктов, полагает Иван Марчена из компании Forex Club.