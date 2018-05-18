МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Аналитики американского банковского холдинга Morgan Stanley предупреждают, что ужесточение санкций США против системообразующих государственных компаний РФ приведет к рецессии в этой стране, пишет РБК со ссылкой на полугодовой прогноз кредитной организации по странам CEEMEA, куда входят государства Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки.

По мнению аналитиков Morgan Stanley, ужесточение американских санкций по отношению к российским госкомпаниям ВВП России снизится на 0,5% в текущем 2018 году. Эффект от новых ограничительных мер не нивелируют даже рост мировых цен на нефть выше $70 за баррель.

"Учитывая более высокую неопределенность в отношении прогноза по санкциям, мы видим более негативный "медвежий" сценарий с сокращением [ВВП] на 0,5% (в годовом выражении) в случае внесения некоторых российских системообразующих госкомпаний в список SDN", — отмечается в прогнозе. О каких именно компаниях идет речь — не уточняется.