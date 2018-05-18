МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Райффайзенбанк в первом квартале 2018 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 32% — до 9,6 миллиарда рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

"Чистая прибыль банка достигла 9,6 миллиарда рублей, что выше показателя в первом квартале 2017 года на 31,7%. Основными факторами роста прибыли стали снижение расходов на досоздание резервов, рост чистого комиссионного и чистого процентного дохода", — сказано в сообщении.

Кредитный портфель до вычета резервов вырос на 4,7%, до 593,9 миллиарда рублей. По сравнению с началом года кредиты корпоративному бизнесу увеличились на 2,4%, до 299,5 миллиарда рублей, среднему бизнесу на 16,2%, до 41,8 миллиарда рублей, малому и микробизнесу на 2,1%, до 18,2 миллиарда рублей, розничным клиентам на 6,2%, до 234,4 миллиарда рублей при росте ипотечного кредитования на 8% — до 103,2 миллиарда рублей.

Кроме того, по итогам первого квартала банк восстановил резервы на возможные потери по ссудам на общую сумму 1,2 миллиарда рублей против создания резервов в размере 458,4 миллиона рублей в первом квартале 2017 года. Чистые комиссионные доходы увеличились на 5%, до 3,8 миллиарда рублей за счет роста чистых комиссионных доходов по расчетно-кассовому обслуживанию, документарному бизнесу и операциям доверительного управления. Чистый процентный доход до вычета расходов на создание резервов под обесценение увеличился на 17,9% по сравнению с первым кварталом 2017 года и составил 12,2 миллиарда рублей.

Средства клиентов в первом квартале выросли на 3% — до 662,7 миллиарда рублей, собственные средства банка выросли на 7,8% — до 125,6 миллиарда рублей. Средства, полученные от материнского Raiffeisen Bank International (RBI), уменьшились на 1,7% в результате валютной переоценки и составили 30,4 миллиарда рублей.

Райффайзенбанк — "дочка" австрийского Raiffeisen Bank International AG. Работает в России с 1996 года, оказывает полный спектр услуг частным и корпоративным клиентам, резидентам и нерезидентам, в рублях и иностранной валюте. По данным РИА Рейтинг, на 1 апреля 2018 года банк занимает 13-е место в банковской системе РФ с активами в размере 956,5 миллиарда рублей.