МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил президенту Владимир Путину назначить следующих вице-президентов и министров:
первым вице-премьером — министром финансов — Антона Силуанова
вице-премьером по соцблоку — Татьяну Голикову
вице-премьером по АПК — Алексея Гордеева
вице-премьером по спорту и культуре — Ольгу Голодец
вице-премьером по цифровой экономике, транспорту и связи — Максима Акимова
вице-премьером по ОПК — Юрия Борисова
вице-премьером — Юрия Трутнева
вице-премьером по строительству — Виталия Мутко
вице-премьером по промышленности и энергетике — Дмитрия Козака
вице-премьером — руководителем аппарата правительства — Константина Чуйченко
министром внутренних дел — Владимира Колокольцева
министром иностранных дел — Сергея Лаврова
министром обороны — Сергея Шойгу
министром юстиции — Александра Коновалова
министром промышленности и торговли — Дениса Мантурова
министром культуры —Владимира Мединского
министром здравоохранения — Веронику Скворцову
министром просвещения — Ольгу Васильеву
министром науки и высшего образования — Михаила Котюкова
министром экономического развития — Максима Орешкина
министром спорта — Павла Колобкова
министром сельского хозяйства — Дмитрия Патрушева
министром природных ресурсов и экологии — Дмитрия Кобылкина
министром труда и соцзащиты — Максима Топилина
министром транспорта — Евгения Дитриха
министром энергетики — Александра Новака
министром строительства и ЖКХ — Владимира Якушева
министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Константина Носкова
министром развития Дальнего Востока — Александра Козлова
министром по делам Северного Кавказа — Сергея Чеботарева
министром по чрезвычайным ситуациям — Евгения Зиничева.
Указы о назначении вице-премьеров и министров были позже в пятницу подписаны Путиным.
Первое заседание нового правительства РФ пройдет в начале следующей недели, до открытия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщила журналистам пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова.
ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая.