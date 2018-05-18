МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил президенту Владимир Путину назначить следующих вице-президентов и министров:

первым вице-премьером — министром финансов — Антона Силуанова

вице-премьером по соцблоку — Татьяну Голикову

вице-премьером по АПК — Алексея Гордеева

вице-премьером по спорту и культуре — Ольгу Голодец

вице-премьером по цифровой экономике, транспорту и связи — Максима Акимова

вице-премьером по ОПК — Юрия Борисова

вице-премьером — Юрия Трутнева

вице-премьером по строительству — Виталия Мутко

вице-премьером по промышленности и энергетике — Дмитрия Козака

вице-премьером — руководителем аппарата правительства — Константина Чуйченко

министром внутренних дел — Владимира Колокольцева

министром иностранных дел — Сергея Лаврова

министром обороны — Сергея Шойгу

министром юстиции — Александра Коновалова

министром промышленности и торговли — Дениса Мантурова

министром культуры —Владимира Мединского

министром здравоохранения — Веронику Скворцову

министром просвещения — Ольгу Васильеву

министром науки и высшего образования — Михаила Котюкова

министром экономического развития — Максима Орешкина

министром спорта — Павла Колобкова

министром сельского хозяйства — Дмитрия Патрушева

министром природных ресурсов и экологии — Дмитрия Кобылкина

министром труда и соцзащиты — Максима Топилина

министром транспорта — Евгения Дитриха

министром энергетики — Александра Новака

министром строительства и ЖКХ — Владимира Якушева

министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Константина Носкова

министром развития Дальнего Востока — Александра Козлова

министром по делам Северного Кавказа — Сергея Чеботарева

министром по чрезвычайным ситуациям — Евгения Зиничева.

Указы о назначении вице-премьеров и министров были позже в пятницу подписаны Путиным.

Первое заседание нового правительства РФ пройдет в начале следующей недели, до открытия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщила журналистам пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова.

ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая.

 

 

 

 