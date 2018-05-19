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МОСКВА, 19 мая /ПРАЙМ/. Самолёт Boeing авиакомпании "Победа", выполнявший рейс из Москвы в Астрахань, возвращается в аэропорт "Внуково" из-за отказа правого двигателя, сообщил РИА Новости представитель компании.

"Произошёл отказ правого двигателя при выполнении рейса в Астрахань, (самолёт) возвращается во "Внуково", — сообщили в авиакомпании.

Согласно расписанию аэропорта, рейс "Победы" в Астрахань ДР 163 вылетел в субботу из "Внуково" в 7.15 мск. Он должен был прибыть в Астрахань в 9.18 мск. Рейс, как следует из данных табло, выполняется на Boeing 737-800.

По данным авиакомпании, все ее 12 самолетов модели Boeing 737-800 произведены в 2014-2015 годах и получены напрямую с завода-изготовителя.