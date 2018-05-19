МУРМАНСК, 19 мая — ПРАЙМ. Плавучий атомный энергетический блок (ПЭБ) "Академик Ломоносов" прибыл с Балтийского завода и встал у причальной стенки в Мурманске, где впоследствии будет загружен ядерным топливом, передает корреспондент РИА Новости с церемонии встречи блока.

Блок был поставлен к причалу ФГУП "Атомфлота", где пройдет подключение береговых энергосистем и начнутся работы по покраске судна. В дальнейшем на этом же месте будет осуществлена загрузка ядерного топлива и физический пуск реактора энергоблока.

"Это еще не финальная точка в запуске этого проекта, но выход на финишную прямую. По просьбе наших иностранных партнёров мы провели буксировку атомного энергоблока без ядерного топлива на борту в Мурманск и здесь запустим в жизнь этот уникальный, единственный в мире проект мобильного атомного энергоблока", — сказал на церемонии глава концерна "Росатом" Алексей Лихачев.

По его словам, это очередной рекорд, факт, подчеркивающий безусловное лидерство российской атомной отрасли в глобальной повестке дня.

Следующим важным этапом станет перебазирование загруженного топливом ПЭБ из Мурманска на Чукотку, в морской порт города Певека, где произойдет подключение ПЭБ к береговой инфраструктуре.

Энергоблок станет основной частью первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) и обеспечит Чукотский автономный округ электроэнергией, тем самым заместив мощности технологически устаревших Билибинской АЭС и Чаунской ТЭЦ.

Плавучий энергетический блок (ПЭБ) "Академик Ломоносов" проекта 20870 — это головной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности. Он предназначен для работы в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) и представляет собой новый класс энергоисточников на базе российских технологий атомного судостроения.

Станция оснащена двумя реакторными установками КЛТ-40С, которые способны вырабатывать электрическую и тепловую энергию в номинальном рабочем режиме, что достаточно для поддержания жизнедеятельности города с населением около 100 тысяч человек.

ПЭБ предназначен для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, его основная цель — обеспечить энергией удаленные промышленные предприятия, портовые города, а также газовые и нефтяные платформы, расположенные в открытом море.

ПАТЭС разработана с большим запасом прочности, который превышает все возможные угрозы и делает ядерные реакторы неуязвимыми для цунами и других природных катастроф. Кроме того, ядерные процессы на плавучем энергоблоке отвечают всем требованиям МАГАТЭ и не несут угроз окружающей среде.