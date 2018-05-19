МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Роскомнадзор сообщил, что за последнюю неделю ограничил доступ к 47 "зеркалам" пиратских торрент-трекеров и онлайн-кинотеатров, в их числе KinoGo и BigCinema, сообщает ведомство на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"За последнюю неделю на основании решений Минкомсвязи мы ограничили доступ к 47 "зеркалам" пиратских торрент-трекеров и онлайн кинотеатров, в числе которых kinogo (14 "зеркал") и bigcinema (16)", — говорится в сообщении.

Как сообщается, всего в рамках реализации нормы "антипиратского" законодательства о блокировке "зеркал", действующей с 1 октября 2017 года, ограничен доступ к более 1200 "зеркалам" интернет-ресурсов, заблокированных ранее Мосгорсудом в связи с неоднократным нарушением авторских прав.