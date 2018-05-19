МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Программное обеспечение (ПО) для бесперебойного доступа к "белым спискам" интернет-ресурсов и позволяющее избежать их случайной блокировки в рамках ограничения доступа к мессенджеру Telegram практически готово, однако может не встретить спроса со стороны компаний, рассказал РИА Новости советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко.

В начале мая Клименко сообщил, что участники IT-отрасли предложили к середине мая создать программное обеспечение (ПО), которое позволит обеспечить бесперебойный доступ к "белым спискам" ресурсов и избежать их случайной блокировки в рамках ограничения доступа к Telegram. Предполагалось, что "белые списки" будут работать "по схожим механизмам с блокировками, но только в обратном порядке". Доступ к "белому списку", по замыслу, должен быть у операторов связи, которые осуществляют блокировку ресурсов из реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора.

"На самом деле ПО почти готово… Возможно, окажется, что продукт сделать — мы сделаем, но сама проблематика ушла, давайте скажем честно. Мне больше не поступает жалоб. Если, когда начал Роскомнадзор процедуру (блокировки IP-адресов – ред.), мне поступало по 10-15 жалоб в день, то сейчас недели две мне никто не жалуется. Мне кажется, не на ком проверять (ПО), нет пострадавших, которым это действительно было бы необходимо. Получится, продукт готов, а страждущих нет", — сообщил он.

Роскомнадзор через суд добился постановления о блокировке Telegram в России после того, как мессенджер вопреки закону не стал предоставлять ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Аргументацию Telegram, что это технически невозможно, глава Роскомнадзора Александр Жаров назвал лукавством. Роскомнадзор отмечал, что действия руководства мессенджера угрожают интересам государства и россиян и могут играть на руку террористам, которые, как сообщалось, активно используют Telegram для конспиративного общения.