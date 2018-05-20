МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Российский бизнесмен Виктор Вексельберг выплатил займы западным банкам в размере 1 миллиарда швейцарских франков (1 миллиард 156 тысячи долларов США), сообщает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники.

Как сообщает агентство, речь идет в том числе о швейцарских Credit Suisse и UBS.

"Вопрос с выплатой кредита решен. Банки получили деньги", — рассказал один из источников.

В апреле США внесли в список санкций 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. В частности, в список попали предприниматели Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Виктор Вексельберг, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин. США разрешили до 5 июня проводить ряд расчетов с российскими компаниями, попавшими под новые санкции, в частности, разрешены некоторые расчеты с этими компаниями, необходимые для поддержания или прекращения действующих контрактов или соглашений.