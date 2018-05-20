АФИНЫ, 20 мая — ПРАЙМ. Министр финансов Греции Эвклидис Цакалотос после завершения переговоров с руководителями учреждений кредиторов по четвёртой оценке хода реформ заявил, что достигнуто техническое соглашение, которое будет утверждено на Еврогруппе 24 мая.

Руководители миссий четверки кредиторов со вторника проводили переговоры с правительством Греции по выполнению программы реформ. Без положительной оценки Греция не может получить очередные транши кредитов в рамках третьей программы помощи объемом 86 миллиардов евро. Нынешняя оценка — последняя перед выходом Греции из программы помощи в августе этого года.

"Сегодня у нас есть техническое соглашение (Staff Level Agreement), которое будет ратифицировано на Еврогруппе 24 мая. По всем вопросам мы пришли к согласию и мы точно знаем, что нам надо сделать до Еврогруппы 21 июня (на котором будет обсуждаться выход Греции из программ помощи — ред.)",- сказал Цакалотос журналистам.

По его словам, начинает происходить много вещей, некоторые из них технически трудные.

"Мы должны поторопиться и быть организованными. Так, на Еврогруппе 21 июня, и я уже говорил это много раз, есть три-четыре части головоломки, которые должны попасть на своё место. Первая (четвертая оценка ред.) уже прошла свой путь. Возможно, в среду или четверг мы получим больше информации о долгах, о том, как идут дебаты между европейцами и МВФ. Кроме того, 21 июня будет обсуждаться наблюдение за экономикою после выхода из меморандума с кредиторами",- сказал министр.

Цакалотос сказал, что все проблемные вопросы решены, по его мнению, удовлетворительно для греческой стороны.

"Очевидно, что в некоторых вещах нам пришлось добавить немного воды в наше вино, но, как мне кажется, дискуссия была очень конструктивной и предметной. В большинстве случаев я очень доволен",- сказал глава Минфина.

Греция с 2010 года в связи с тяжелейшим финансовым кризисом потеряла возможность кредитоваться на международных финансовых рынках и вынуждена была заключить меморандумы с тройкой кредиторов о предоставлении кредитов в обмен на жесткие реформы и политику затягивания поясов. Сейчас госдолг Греции составляет порядка 318 миллиардов евро, это более 180% ВВП. Валовый внутренний продукт за годы кризиса сократился на четверть.