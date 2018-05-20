ПЕКИН, 20 мая — ПРАЙМ. Китай и США договорились, что не будут вести торговую войну и прекратят введение взаимных торговых пошлин, заявил вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ по итогам торговых переговоров в Вашингтоне.

"Самым главным итогом состоявшихся торгово-экономических консультаций стало то, что стороны пришли к консенсусу не вести торговую войну, а также прекратить введение взаимных пошлин", — заявил Лю Хэ журналистам, слова которого приводит агентство Синьхуа.

Китайский вице-премьер назвал свою поездку "позитивным, конструктивным, результативным визитом".

По его словам, решение давних структурных проблем в торгово-экономических отношениях США и Китая требует времени.

"Достигнутый в этот раз двумя сторонами консенсус был неизбежным, но вместе с тем нужно понимать, что никакое дело за один день не делается. Решение структурных проблем, которые существуют в торгово-экономических отношениях Китая и США на протяжении уже многих лет, требует времени", — сказал Лю Хэ.

Он подчеркнул, что "здоровое развитие торгово-экономических отношений соответствует ходу исторического развития, никто не в состоянии сопротивляться этому".

"В будущем в ходе развития двусторонних отношений в них могут возникнуть новые трудности и новые противоречия, но мы должны сохранять спокойствие, поддерживать диалог и конструктивным образом решать их", — добавил Лю Хэ.

США и Китай 17-18 мая провели на второй раунд переговоров по торговым вопросам. В четверг в Вашингтоне прошла встреча президента США Дональда Трампа и вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, в ходе которой американский лидер выразил надежду, что специалисты двух стран будут вместе работать над конструктивным разрешением существующих двусторонних противоречий в торговой сфере. Первый раунд состоялся в Пекине в начале мая. Трамп ранее пригрозил ввести импортные пошлины на товары из КНР, Пекин заявил, что примет ответные меры.