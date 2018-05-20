МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Международная децентрализованная ассоциация криптовалют и блокчейна (IDACB) запустит три фонда с общим капиталом 300 миллионов долларов для развития блокчейн-рынка, рассказал международный секретарь ассоциации Максим Черешнев.

"Для развития блокчейн-рынка IDACB запускает фонд IDACB Fund, чтобы поддерживать рынок криптоиндустрии. В рамках фонда будут как стабилизационные фонды для топ-30 и топ-10 индексов криптовалют, так и фонд поддержки ICO-проектов на ранней стадии. Каждый из фондов ограничен 100 миллионами долларов. Таким образом, базовая составляющая 300 миллионов долларов", — сообщил он в ходе выступления на пресс-конференции Всемирного саммита блокчейна и криптовалют WBCSummit.

Помимо этого ассоциация запускает программу верификации ICO-проектов. "IDACB будет содействовать тому, чтобы рынок ICO (публичное размещение токенов — ред.) и блокчейна не был подвержен скаму, и для этого запускает верификационную программу, где страны будут проверять проекты. Будут созданы комитеты, которые будут проверять проекты во избежание скама", — сообщил Черешнев.

В рамках IDACB будет создан и совет эдвайзеров (advisers), от каждой страны в нем будет представлено по минимум 10 человек. Для развития крипто-проектов разных стран ассоциация запускает road-show, в ходе которого проекты смогут быть представлены зарубежным инвесторам. Первое road-show планируется провести в июне по странам Азии.

"Далее IDACB запускает антискам-лист, или Black List, где все 80 стран-членов смогут вносить по своей стране тех людей и те компании, которые они считают необходимым", — добавил Черешнев. Вместе с ним будет запущен совет, который будет принимать и рассматривать апелляции от тех, кто считает свое попадание в Black List незаслуженным.