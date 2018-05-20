МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Биометрия позволит крымчанам получать услуги в Сбербанке и ВТБ, рассказал РИА Новости председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В среду глава ВТБ Андрей Костин заявил, что банк не видит необходимости выходить на рынок Крыма и попадать из-за этого под санкции, поскольку работающие в регионе банки справляются с задачами обслуживания населения. Сбербанк также не работает в Крыму.

"На самом деле насыщенность кредитными офисами в Крыму сопоставима с тем, что есть в других регионах, в том числе в Краснодаре, Краснодарском крае, Ростовской области. Это все говорит о том, что в принципе приход этих институтов по насыщенности ситуацию не изменит. Понятно, что конкуренция может возрасти, но это иметь будет краткосрочный эффект, потому что есть проект, связанный с использованием биометрических данных, и он эту проблему решает", — сообщил Аксаков в кулуарах Всемирного саммита блокчейна и криптовалют WBCSummit.

По его словам, проект планируется запустить с 1 июля, в нем участвуют РНКБ и банк "Россия".

"Они будут загружать биометрические данные, причем они это делают добровольно, по желанию. Я знаю, Якунин (председатель совета директоров РНКБ Михаил Якунин — ред.), наоборот, даже проявил активность в этом вопросе. Крымчане смогут загружать свои биометрические данные и сами соответственно дальше смогут получать услуги Сбербанка и ВТБ, не выходя из своего дома в Крыму", — пояснил он.

Предприниматели и юридические лица смогут вместо биометрии использовать "цифровую подпись, и все цифровые технологии для удаленной идентификации". "Чтобы можно было удаленно получать услуги", — добавил он.

Кроме того, он заявил, что маркетплейс ЦБ начнут пилотировать в Крыму в конце 2018 года или в начале 2019 года.

"Маркетплейс, который ЦБ, скорее всего, пилотировать начнет… с Крыма. То есть люди смогут получать любые виды услуг, не только с финансами связанные — сначала вклады, а потом любые финансовые услуги — удаленно через технологию маркетплейс. Пилот будет в Крыму. Маркетплейс будет к концу года — началу 2019 года", — сообщил он.

"Более того, насколько я знаю, президент поддержал, чтобы все такие новые вещи, связанные с цифровыми технологиями, запускаться начинали в Крыму. То есть пилот в Крыму опробовали, потом начнется тиражироваться на всю Россию", — добавил Аксаков.

Первая рабочая версия финансового маркетплейса, который позволит клиентам в режиме "одного окна" получать необходимые финансовые услуги, появится до конца 2018 года, однако ее функционал будет ограничен, говорила директор департамента развития финансовых рынков ЦБ РФ Елена Чайковская.

Первый зампредседателя ЦБ РФ Сергей Швецов указывал, что полный вариант маркетплейса будет включать четыре продукта: вклады, корпоративные и государственные облигации, полисы ОСАГО.