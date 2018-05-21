МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Отказ Великобритании от финансов, инвестируемых в экономику страны российским бизнесом, будет шагом недружественной и несправедливой конкуренции со стороны королевства и не повысит его инвестиционную привлекательность, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Международный комитет палаты общин британского парламента ранее опубликовал доклад о "российской коррупции в Великобритании", в котором призвал правительство страны, ввести санкции против большего числа лиц, связанных властными структурами РФ, а также нарушающих права человека, и ужесточить их. В докладе под названием "Московское золото: российская коррупция в Великобритании", опубликованном 21 мая, комитет отмечает, что "использование Лондона в качестве базы для коррумпированных активов лиц, связанных с Кремлем, явно относится к широкомасштабной российской стратегии и имеет последствия для национальной безопасности" Великобритании. В связи с этим, говорится в докладе, борьба с размещением активов лиц, связанных с представителями власти в РФ, и ужесточение санкций должны стать приоритетом британских властей.

"Подобные законопроекты идут, наверное, в одном ряду с такими недружественными шагами. Безусловно, это является не чем иным, как очередным шагом в русле недружественной и несправедливой конкуренции. Более того, у меня нет сомнений, инвесторы из других стран тоже не оставят без внимания подобные действия, потому что инвесторы из любой страны после подобных действий Великобритании могут столкнуться с ситуацией, когда их инвестиции назовут "грязными деньгами", — сказал Песков, отвечая на вопрос о возможном ужесточении Великобританией антироссийских санкций.

Он отметил, что многие страны в настоящее время стремятся повысить инвестиционную привлекательность своей страны, а Великобритания действует в обратном направлении.

"На протяжении последнего десятилетия российский бизнес, крупный бизнес рос, развивался и осуществлял, конечно, мирную экономическую экспансию за рубеж. Бизнес конкурентоспособный, имеющий интересы в самых разных точках мира и достаточно успешно ведущий дела там. Однако в последние годы также мы вместе с вами стали фиксировать проявления недружественной конкуренции, несправедливой и незаконной конкуренции, нарушения всех норм и правил Всемирной торговой организации", — заключил Песков.