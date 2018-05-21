МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов в рамках ПМЭФ примет участие в "круглом столе" Международного дискуссионного клуба "Валдай", посвященном зависимости экономики от политических процессов, сообщила пресс-служба Валдайского клуба. Таким образом, Силуанов впервые после назначение первым вице-премьером озвучит свою точку зрения на международные экономические проблемы.

"24 мая в рамках ПМЭФ состоится сессия клуба "Валдай" — "Время назад: политическое соперничество против экономического взаимодействия". Традиционная сессия клуба на ПМЭФ пройдет уже в четвертый раз", — говорится в сообщении.

Силуанов станет спецгостем сессии. Кроме того, спикерами дискуссии выступят председатель совета фонда развития и поддержки клуба "Валдай", профессор ВШЭ Андрей Быстрицкий; экс-главный исполнительный директор Лондонской фондовой биржи Ксавье Роле, главный экономист и партнер в Deloitte Сюй Ситао, президент Rogers Holding Company Джим Роджерс.

В рамках дискуссии эксперты попытаются найти ответы на вопросы о том, какие риски несет рост протекционистских настроений для будущего устройства мира; как вести себя России в условиях фрагментации глобальной экономической среды; чего ждать в дальнейшем от международных игроков.

"Новая холодная война между Россией и Западом – частное проявление общей напряженности, но именно на этом примере можно видеть, как экономическая взаимозависимость превращается в экономическую войну. Задействуется полный ассортимент экономических санкций и ограничений, что будет иметь далеко идущие последствия. Не только и не столько для России, сколько для доверия всей мировой экономической системе. Слишком явственно проявляется политизация экономических отношений одной из сторон. Можно предположить, что остальные участники будут искать способы обойти де-факто монополию Запада в сфере финансово-экономических правил", — отмечают организаторы сессии.