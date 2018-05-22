МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Агентство связи Белого дома выпустило сувенирную монету, посвященную предстоящей встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая должна пройти 12 июня в Сингапуре, сообщает газета Hill.

На одной стороне памятной монеты изображен самолет Трампа, вылетающий с территории Белого дома, на другой — силуэты лидеров двух государств. Ким Чен Ын обозначен на сувенире как "верховный лидер", также указано, что монета посвящена "мирным переговорам".

Агентство связи входит в Агентство оборонных информационных систем (DISA), его сотрудники, военные, отвечают за телекоммуникационные вопросы Белого дома. Как отмечают СМИ, монету можно будет приобрести в сувенирной лавке Белого дома.

Трамп и Ким Чен Ын намерены провести встречу 12 июня в Сингапуре. Они должны обсудить возможность нормализации отношений для того, чтобы КНДР не чувствовала угрозы для своей безопасности и прекратила ядерно-ракетные программы. Ранее агентство Ренхап сообщило, что КНДР угрожает отменить встречу из-за совместных военных учений Вашингтона и Сеула. КНДР также отказалась от проведения в среду переговоров на министерском уровне с Южной Кореей. Однако позже президент США заявил, что страны продолжают подготовку к саммиту. По его словам, США не получали уведомление от КНДР по отмене двустороннего саммита на высшем уровне.