МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Временные администрации Бинбанка, Промсвязьбанка и банка "Открытие" подали в правоохранительные органы заявления по сделкам с признаками вывода активов на сумму 239 миллиардов рублей, сообщил зампред ЦБ РФ Василий Поздышев в рамках заседания профильного комитета в Госдуме.

"Временными администрациями было подано заявление в правоохранительные органы по факту сделок с признаками вывода активов, заявления еще предстоит квалифицировать. На текущий момент общий объем этих активов составляет 239 миллиардов рублей. Временные администрации, по оценке собственников, вернули активов более чем на 400 миллиардов рублей", — сказал он.