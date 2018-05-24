МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Украина включила международное информационное агентство "Россия сегодня" в санкционный список сроком на три года. Как сообщается в опубликованном на сайте президента Украины Петра Порошенко документе, все активы и сайты МИА "Россия сегодня" в этой стране блокируются.

"Блокирование активов — временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств; ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования", — говорится в документе.

В санкционный список Украины вошли также портал РИА Новости Украина, глава которого, Кирилл Вышинский, был на прошлой неделе арестован. Закрыт доступ на территории Украины к ресурсам "Россиясегодня.рф", "Sputniknews.com", "Ria.ru", "Rsport.ria.ru", "1prime.ru", "realty.ria.ru".