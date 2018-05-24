ВАШИНГТОН, 24 мая — ПРАЙМ. Соединенные Штаты ввели новые санкции по Ирану против трех физических лиц и ряда авиакомпаний, говорится в опубликованном заявлении министерства финансов США.

В частности, под санкции попали следующие иранские авиакомпании: Blue Airways, Dena Airways. Кроме того, в список вошли и турецкие компании: Otic Aviation, RA Havacilik Lojistik Ve Tasimacilik Ticaret Limited, Trigron Lojistik Kargo Limited Sirketi и 3G Lojistik ve Havacilik Hizmetlari Ltd.

Отмечается, что данные компании связаны с Mahan Air и Meraj Air. Санкции также нацелены против ряда конкретных самолетов этих компаний и авиакомпаний Caspian Airlines и Pouya Air.

В список физических лиц вошли два гражданина Ирана и один гражданин Турции.