ВАШИНГТОН, 24 мая — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в четверг отменил саммит с Северной Кореей, запланированный на 12 июня в Сингапуре, написав Ким Чен Ыну, что причиной этого стали "огромная злость и нескрываемая враждебность недавнего заявления Северной Кореи".

Трамп надеялся использовать эту встречу, чтобы уговорить Северную Корею свернуть ядерную программу в обмен на отмену санкций со стороны США, говорится в статье Dow Jones.

В преддверии саммита Трамп заявил, что в случае согласия Северной Кореи на совместную работу и уничтожение ядерного оружия, режим Ким Чен Ына будет сохранен, а страну ждет экономический рост.

Тем не менее, все более резкие заявления представителей Северной Кореи в последние дни ухудшили перспективы взаимного сотрудничества, и источники в Белом доме на этой неделе видели 50%-ю вероятность отмены саммита. Трамп же в свою очередь стремится заключить соглашение с Северной Кореей и избавить полуостров от ядерного оружия, поэтому до последнего надеялся на проведение саммита.

Риторика же Северной Кореи неуклонно становилась все более угрожающей. На этой неделе старший представитель дипмиссии Северной Кореи в США пригрозил отменой саммита и предупредил, что его страна способна причинить США "невиданную и немыслимую боль".

В письме Ким Чен Ыну Трамп пишет:

"Мне казалось, что между нами завязался прекрасный диалог, и по сути только он и важен. Когда-нибудь я надеюсь встретиться лично".

В случае, если Ким изменит свою позицию по острым вопросам и в отношении саммита, то "ему следует без колебаний связаться" с президентом США.

Последний выпад Пхеньяна произошел лишь спустя несколько недель после казавшейся вполне мирной второй встречи Майка Помпео, госсекретаря США, и Ким Чен Ына, по итогам которой были освобождены трое граждан США, задержанных Северной Кореей.

В четверг государственные СМИ Северной Кореи заявили, что полигон для испытаний ядерного оружия был "полностью закрыт" в попытке продемонстрировать миру искреннее стремление Пхеньяна к компромиссу. Скептики же говорят, что полигон пострадал после проведения испытаний в сентябре и уже был не пригоден для дальнейшего использования. Другие же аналитики считают, что полигон был закрыт за ненадобностью, так как правительство объявило об исполнении ядерной программы в полном объеме.

Считается, что в данном полигоне для испытаний ядерного оружия было четыре тоннеля. Первый обвалился после первых испытаний в 2006 году. Следующие пять испытаний были проведены во втором тоннеле. Северокорейские СМИ заявили, что этот тоннель и еще два были разрушены в четверг.

Министерство иностранных дел Южной Кореи назвала закрытие полигона важным шагом в сторону разоружения.