МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Нацбанк (ЦБ) Украины разрешил докапитализацию банков, в отношении которых действуют санкции, их материнскими российскими структурами, сообщила пресс-служба ведомства.

В четверг на сайте президента Украины Петра Порошенко был опубликован список мер, которые страна ввела против России. В санкционный список вошли 1,748 тысячи физических и 756 юридических лиц, в том числе Сбербанк, "Банк Москвы" и ВТБ.

"Регулятор разрешил докапитализацию подсанкционных украинских банков их материнскими структурами, зарегистрированными в соответствии с законодательством иностранного государства. Это позволит избежать признания подсанкционных украинских дочерних банков неплатежеспособными из-за недостаточности капитала, ведь такая ситуация может привести к дополнительной нагрузке на Фонд гарантирования вкладов физических лиц и бюджет Украины", — говорится в сообщении.

Решение расширить санкционный список в Киеве было принято еще 2 мая, тогда Совет национальной безопасности и обороны Украины провел заседание под председательством Порошенко. Украинский лидер тогда подчеркнул, что тем самым украинский список синхронизируется с аналогичными списками стран Запада. Санкции были введены в действие указом Порошенко 18 мая, а сам список предали огласке лишь 24 мая.