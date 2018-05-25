МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Санкции США, введенные против ряда российских компаний и бизнесменов 6 апреля, не запрещают получать выплаты по облигациям этих компаний, размещенным до этой даты, как и по "старым" кредитам, следует из разъяснений на сайте управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

"Лицензии 12C, 14, 15 разрешают гражданам США получать выплаты по облигационным займам и кредитам, если они были привлечены лицами, попавшими под санкции, до 6 апреля 2018 года", — говорится в объяснении OFAC.

Кроме этого, департамент разъясняет, что зачисление дивидендов на долю попавшего под санкции лица в иностранной компании на эскроу-счет не чревата для нее вторичными санкциями.

Иностранные компании могут без опасения вторичных санкций перечислять дивиденды акционерам-фигурантам SDN-листа, если они перечисляются способом, не дающим экономической выгоды заблокированному лицу, говорится в пояснениях департамента Минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) к санкционным документам.

"Прямое или косвенное зачисление дивидендов на заблокированный счет, или зачисление способом, не дающим экономической выгоды заблокированному лицу, например на эскроу-счет, не будет считаться достаточным для введения санкций", — сообщил OFAC.

США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, внеся в так называемый "черный список" (SDN-лист) ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности Дерипаску и контролируемые им En+ Group, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал".