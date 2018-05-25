САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заяви, что твердо придерживается Конституции РФ — не более двух президентских сроков подряд.

Об этом он заявил на встрече с руководством и главными редакторами мировых информационных агентств.

"Я всегда строго придерживался и придерживаюсь Конституции Российской Федерации. В Конституции ясно прописано: не более двух сроков подряд. И сейчас у меня второй срок. И, как вы помните, я был дважды до этого президентом, а потом покинул пост президента, потому что Конституция не позволяла избираться в третий раз, вот и все. И я намерен придерживаться этого правила в будущем", — сказал Путин.

На прошлой неделе от парламента республики Чечня в Госдуму были внесены поправки в Конституцию РФ, по которым нельзя занимать должность президента Российской Федерации свыше трех сроков подряд.