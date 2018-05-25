С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — ПРАЙМ. Итальянская Eni не принимала решение выходить из совместных предприятий с "Роснефтью" из-за санкций, информация об этом является слухами, сообщил РИА Новости глава Eni Клаудио Дескальци.

"Мы не выходим из совместного предприятия с "Роснефтью" (на Черном море Shatskmorneftegaz — ред.). У нас есть и другие проекты — в Баренцевом море, и много чего еще. Мы все еще остаемся в них. Это все просто слухи", — сказал Дескальци в кулуарах ПМЭФ.

В середине мая СМИ со ссылкой на отчетность совместных предприятий компаний сообщили, что вопреки декларациям сторон санкции США поставили под вопрос возможности итальянской Eni финансировать нефтяные проекты с "Роснефтью" на российском шельфе.

Компании в 2012 году договорились о разведке и разработке Центрально-Баренцевского (СП Barentsmorneftegaz) и Федынского (Fedynskmorneftegaz) участков в Баренцевом море, а также Западно-Черноморской (Shatskmorneftegaz) площади в Черном море. Eni получила в проектах 33,33%, при этом по условиям соглашения итальянская компания полностью финансирует геологоразведку до момента открытия коммерческих запасов углеводородов.