С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" может показать чистую прибыль за 2018 год против чистого убытка по МСФО за 2017 год в размере 9,7 миллиарда рублей и по РСБУ в 12,38 миллиарда рублей, заявил журналистам глава компании Николя Мор.

"Если условия будут очень хорошими, мы можем получить чистую прибыль. Это зависит от курса рубля и от других факторов. В частности, от того, какой эффект будет иметь остановка государственных мер поддержки авторынка, таких программ как первый и семейный автомобиль", ­ рассказал Мор.

В конце прошлого года глава "Ростеха" Сергей Чемезов говорил, что "АвтоВАЗ" может выйти на чистую прибыль в 2018 году.

Мор добавил, что в правительство РФ заявило, что готово будет восстановить действие программ поддержки, если рынок будет показывать сильное падение. "К концу апреля российский рынок показывает 20% роста. Мы ожидаем, что с мая будет меньше, но как минимум 10%", — добавил Николя Мор.

"При этом в России Lada остается ведущим брендом, и мы стараемся сохранить долю рынке не меньше 20%. Но нам придется сократить экспорт в страны Евросоюза из-за новых требований к выхлопу. Это мы планируем компенсировать за счет новых рынков. Мы занимаемся поиском новых ниш. К примеру, возобновили экспорт на Кубу, в Чили, Тунис", — добавил глава компании.

Уже по итогам за первый квартал 2018 года "АвтоВАЗ" вышел на прибыль по МСФО, заработав 609 миллионов рублей против убытка в 2,8 миллиарда рублей годом ранее.