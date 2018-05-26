С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" планирует запуск нового поколения Lada 4x4 на 2021-202 годы, рассказал журналистам глава компании Николя Мор.

"Будет два крупных запуска, которые будут связаны с запуском нового SUV (Lada 4x4) в 2021-2022 годах, который сохранит внедорожный потенциал Lada 4х4 (текущего поколения). Второй запуск будет, скорее, в сегменте B. На Московском автосалоне вы увидите, как трансформируется наш бренд. Поэтому как мы и говорили, мы будем набирать не менее 350 инженеров и усиливать сотрудничество с техническими ВУЗами", — отметил Мор.

По словам топ-менеджера, новый автомобиль фактически дополнит нынешнюю Lada 4х4. "Мы недавно отпраздновали 40-летие Lada 4х4 и надеемся, что доживем и до 50-летия. Также существующая модель очень хороша с точки зрение внедорожных характеристик и она используется на некоторых рынках. Возможно, мы будем продолжать выпускать ее параллельно с новой машиной", — допускает он.

Также Мор рассказал, что в компании рассматривается вариант создания Lada Vesta с классическим "автоматом". Сейчас альтернативу "механике" составляет роботизированная коробка передач с однодисковым сцеплением, которая до модернизации вызывала нарекания у пользователей. "Когда мы видим структуру рынка в РФ, на нем более 50% занимают машины с "автоматом", поэтому нам определенно нужно хорошее решение по "автомату" для Vesta. Если немного помечтать, то через два года это станет осуществимо", — считает Мор.

Кроме этого, глава компании заявил, что приходит момент завершения производства Lada Priora, и хотя окончательное решение еще не принято, его следует ожидать в ближайшие несколько месяцев. А в семействе Kalina/Granta возможно сокращение типов кузова с пяти до трех для более эффективного использования вложений, сказал Мор, пояснив, что этот вопрос пока также не решен.