МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. В нижней палате парламента предложили установить минимальный размер оплаты труда на уровне 40% от средней заработной платы по стране, сообщает RT.

Как пояснил каналу автор законопроекта, член комитета Думы по социальной политике, вице-президент конфедерации труда России Олег Шеин, такие меры рекомендовали эксперты Международной организации труда и Международного валютного фонда.

С 1 мая уровень МРОТ в России впервые сравнялся с прожиточным минимумом и составил 11163 рубля. По данным Росстата, в 2017 году среднемесячная начисленная номинальная зарплата была зафиксирована на уровне 39085 рублей. Шеин пояснил, что повышение МРОТ не потребует значительных затрат бюджета.

Депутат планирует внести документ на рассмотрение нижней палаты парламента в июле.