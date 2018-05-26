МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Перед новым составом правительства России стоят не просто сложные, а крайне ответственные, принципиально нового уровня цели, сказал президент России Владимир Путин на первой встрече с кабмином.

"Вы вошли в состав правительства России, перед которым стоят не просто сложные, а крайне ответственные задачи. Это цели принципиально нового уровня, от их достижения зависит жизнеспособность нашей страны, энергия ее развития, ее будущее без всякого преувеличения", — сказал Путин.

Он выразил уверенность, что министры в полной мере осознают и масштаб, и содержание этих прорывных задач.

По его словам, новое правительство России должно быть инициативным, применять нестандартные подходы к управлению.

"Вы должны проявлять инициативу, находить нестандартные подходы, утверждать современный стиль управления", — сказал Путин.

Он подчеркнул, что новое правительство не может позволить себе ссылаться на какие-то обстоятельства, которые сделают невозможным выполнение поставленных перед кабмином задач.

"Не должно и не может быть никаких ссылок на какие то ни было обстоятельства, которые помешают вам выполнить эту работу качественно, на высоком уровне и в поставленные сроки", — отметил президент.

Путин сообщил, что новому правительству предстоит максимально быстро разработать и утвердить основные направления своей деятельности и национальные проекты для реализации майского указа.

"Правительству предстоит максимально быстро разработать и утвердить основные направления своей деятельности и ключевые проекты в соответствии с майским указом о национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года", — сказал Путин.

"Эти цели, задачи, их показатели — конкретные, вы сами видели — требуют такой же ясной, понятной проработки механизмов их реализации, в том числе ресурсного обеспечения", — добавил президент.